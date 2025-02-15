¾®ÅÄµÞ¥Û¥Æ¥ë¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼¥µ¥¶¥ó¥¿¥ï¡¼¤Ï¡¢¡Öçõ¤ÈWABARA¡Ê¤ï¤Ð¤é¡Ë¤Î¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¤ò4·î30Æü¤Þ¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¡£¾åÃÊ¤Ë¤Ï¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î²¦Æ»¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥­¤ä¥·¥å¡¼¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¤«¤ï¤¤¤¤çõ¥Õ¥©¥ë¥à¤Î¥Þ¥«¥í¥ó¤È¡¢¥Ð¥é¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿çõ¤È¥Ð¥é¤Î¥¸¥å¥ì¡£ÃæÃÊ¤Î¥»¥¤¥Ü¥ê¡¼¤Ç¤Ïçõ¤È¥Ï¥à¡¦¥Á¥§¥À¡¼¥Á¡¼¥º¤Î¥Ñ¥Ë¡¼¥Ë¤ä¥«¥é¥Õ¥ë¥È¥Þ¥È¡£²¼ÃÊ¤Ç¤Ï¡¢¥¿¥ë¥È¤ä¥Þ¥É¥ì¡¼¥Ì¤È¤¤¤Ã¤¿¾Æ¤­²Û»Ò¤ÈÊÌÅº¤¨¤Î¥¹¥³¡¼¥ó¤ËÉÕ¤±¤Æ³Ú¤·¤à¥Ð¥é¥¦¥©¡¼¥¿