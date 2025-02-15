³¨ËÜ¥·¥ê¡¼¥º¡Ø¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡Ù¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦Å¸¡×¤ÎºÇ¿·¾ðÊó¤¬°ìµó¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£ÉÙ»³²ñ¾ì¡¢ÀÅ²¬²ñ¾ì¤ËÂ³¤­¡¢2025Ç¯7·î¤Ë¹­Åç¤Ç¤â³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ø¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¡Ù¤Ï¼ÆÅÄ¥±¥¤¥³¤¬ÉÁ¤¯¿Íµ¤³¨ËÜ¤Î¡¢¤ªÃãÌÜ¤ÇÁþ¤á¤Ê¤¤¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡£¥·¥ê¡¼¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô180ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥ó¤É¤í¤Ü¤¦¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¥Ñ¥ó¤ò¤¤¤Ä¤âÃµ¤·µá¤á¤Æ¤¤¤ë¥­¥å¡¼¥È¤Ê¤ª¤ª¤É¤í¤Ü¤¦¡£¤½¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ï»Ò¶¡¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯Âç¿Í¤Ë¤â°¦¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢