·²ÇÏ¸©¡¦°ËÀªºê»Ô¤Ç½»Âð6¸®¤¬¾Æ¤±¤ë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢Á´¾Æ¤·¤¿²Ð¸µ¤Î½»Âð¤«¤é¿È¸µ¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤2¿Í¤Î°äÂÎ¤¬¸«¤Ä¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û²ÐºÒ¸½¾ì¤ÎÍÍ»Ò¸áÁ°6»þÈ¾¤´¤í¡¢°ËÀªºê»Ô¡¦¹áÎÓÄ®¤Ç¡Ö2³¬·ú¤Æ½»Âð¤¬Ç³¤¨¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¶á¤¯¤Ë½»¤à¿Í¤«¤é119ÈÖÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤È¾ÃËÉ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¥Ý¥ó¥×¼Ö¤Ê¤É¹ç¤ï¤»¤Æ10Âæ¤¬½ÐÆ°¤·¤Æ²Ð¤ÏÌó3»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ¤Î½»Âð¤¬Á´¾Æ¤·¤¿¤Û¤«¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë·úÊª5¸®¤Î°ìÉô¤â¾Æ¤±¤Þ¤·¤¿