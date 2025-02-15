¡ÚEXOBORNE¡Û ¥×¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¼Â»Ü´ü´Ö¡§2·î12～2·î17Æü 2025Ç¯ È¯ÇäÍ½Äê ²Á³Ê¡§Ì¤Äê ¡ÖEscape from Tarkov¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÃ¦½Ð¥·¥åー¥¿ー¤Î¥²ー¥àÀ­¤Ë¡¢¡Ö¥¨ー¥Ú¥Ã¥¯¥¹¥ì¥¸¥§¥ó¥º¡ÊApex Legends¡Ë¡×¤Î¤è¤¦¤Ê¥¹¥Ôー¥Ç¥£ー¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥óÀ­¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¥¿¥¤¥È¥ë¡ÖEXOBORNE¡×¤Î¥×¥ì¥¤¥Æ¥¹¥È¤¬2·î12Æü¤«¤é2·î1