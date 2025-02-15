Á´¹ñ219Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö´Ý¸»¥é¡¼¥á¥ó¡×¤¬¡¢´ÇÈÄ¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö½ÏÀ®¾ßÌý¥é¡¼¥á¥ó Æù¤½¤Ð¡×¤ÎÈ¯Çä20¼þÇ¯¤òµ­Ç°¤·¡¢¸ø¼°¥ß¥Ë¥Á¥å¥¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢Âè2ÃÆ¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¸µ¤Îµ­»ö¤Ï¤³¤Á¤é¡ÛÁ´¹ñ¤Î¥«¥×¥»¥ë¥È¥¤¼«ÈÎµ¡¤Ç2025Ç¯2·îÃæ½Ü¤«¤é½ç¼¡È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Û¤«¡¢3·î11Æü¤«¤é¤Ï´Ý¸»¥é¡¼¥á¥ó¤Î³ÆÅ¹¤Ç¤âÈ¢Æþ¤ê¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£²Á³Ê¤Ï1¸Ä400±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¢Å¹ÊÞÈÎÇä¤ÎÈ¢Æþ¤ê¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Ï1¸Ä500±ß¡ÊÀÇ