¾­´ý¤ÎÆ£°æÁïÂÀ²¦¾­¡Ê22¡Ë¡á7´§¡á¤Ë±ÊÀ¥ÂóÌð¶åÃÊ¡Ê32¡Ë¤¬Ä©Àï¤¹¤ëALSOKÇÕÂè74´ü²¦¾­Àï¡Ê¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¿·Ê¹¼Ò¡¢ËèÆü¿·Ê¹¼Ò¼çºÅ¡Ë7ÈÖ¾¡ÉéÂè4¶É1ÆüÌÜ¤¬ÂçºåÉÜ¹âÄÐ»Ô¤Î¡Ö»³¿å´Û¡×¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë15Æü¸á¸å3»þ¡¢¸á¸å¤Î¤ª¤ä¤Ä¤¬Äó¶¡¤µ¤ì¤¿¡£Æ£°æ¤Ï¡ÖÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¼«²ÈÀ½¥×¥ê¥ó¡×¡Ö¥¢¥¤¥¹¥ì¥â¥ó¥Æ¥£¡¼¡×¡¢±ÊÀ¥¤Ï¡Ö¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ü¡¼¥È¤È¥×¥Á¥·¥å¡¼¡×¡Ö¥ß¥ë¥¯¥³¥³¥¢¡×¡Ö¥ê¥ó¥´¥¸¥å¡¼¥¹¡×¤òÃíÊ¸¤·¤¿¡£Æ£°æ¤¬Íê¤ó¤À¡ÖÀÎ¤Ê¤¬¤é¤Î¼«²ÈÀ½¥×¥ê¥ó¡×