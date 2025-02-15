Ìó20Ç¯Á°¤Ëµ¯¤­¤¿JRÊ¡ÃÎ»³ÀþÃ¦Àþ»ö¸Î¡£2005Ç¯4·î25Æü¡¢JRÊ¡ÃÎ»³Àþ¤Î²÷Â®ÅÅ¼Ö¤¬À©¸ÂÂ®ÅÙ¤òÄ¶¤¨¡¢¥«¡¼¥Ö¤ò¶Ê¤¬¤ê¤­¤ì¤º¤ËÃ¦Àþ¤·¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ë·ãÆÍ¡£¾èµÒ¤È±¿Å¾¼ê¤Î107Ì¾¤¬»àË´¤·¡¢562Ì¾¤¬Éé½ý¤·¤¿¡£À¸Â¸¼Ô¤Î¾®ÌºÁï»á¡Ê55¡Ë¤Ï¡¢¡Ö½õ¤«¤Ã¤¿¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡Ä¡£Ã¯¤«¤¬¼«Ê¬¤ÎÂå¤ï¤ê¤Ëµ¾À·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤«¤é¡¢º£¤Î¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¸ì¤ë¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¡ÖÎÙ¤Î¿Í¤ÏÂ¨»à¡×¡Ö´é¤¬È¾Ê¬¤ËÎö¤±¤Æ¤ë¿Í¤¬¤¤¤¿¡×»ö¸Î¤ÎÀ¸Â¸¼Ô¡¦¾®ÌºÁï»á¡Ê5