¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/15¡ÛONE N¡Ç ONLY¤Î´ØÅ¯ÂÁ¤¬2·î15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØBATTLE KING!! Map of The Mind -½øÁÕ-¡Ù¤Î¸ø³«µ­Ç°ÉñÂæ°§»¢¤Ë½ÐÀÊ¡£¶»¥­¥å¥ó´ë²è¤ËÄ©Àï¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛEBiDAN¡È¥ê¥¢¥ë·»Äï¡É¤¬±Ç²è¶¦±é¢¡´ØÅ¯ÂÁ¡¢¶»¥­¥å¥ó´ë²è¤ËÄ©ÀïÁ°Æü¤Î±Ç²è¸ø³«Æü¤¬¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Ç¡¼¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Á¤Ê¤ß¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é±Ç²è½Ð±é¥­¥ã¥¹¥È¤Ø¤Î¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¥Á¥ç¥³¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È´ë²è¤ò¼Â»Ü¡£MC¤«¤é¡Ö¤Þ¤À´Ö¤Ë¹ç¤¤¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤ÈÊ¹¤«¤ì