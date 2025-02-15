ÊÆ¹ñÌîµåÅÂÆ²ÇîÊª´Û¤Çµ­¼Ô²ñ¸«¤¹¤ë¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¡á1·î¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¥¯¡¼¥Ñ¡¼¥º¥¿¥¦¥ó¡Ê¶¦Æ±¡Ë¡Ú¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¶¦Æ±¡ÛÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥Þ¥ê¥Ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Ç³èÌö¤·¡¢¥¢¥¸¥¢¿Í¤Ç½é¤á¤ÆÊÆ¹ñÌîµåÅÂÆ²Æþ¤ê¤·¤¿¥¤¥Á¥í¡¼¤µ¤ó¡Ê51¡Ë¡áËÜÌ¾ÎëÌÚ°ìÏ¯¡á¤¬¡¢¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯½£¥¯¡¼¥Ñ¡¼¥º¥¿¥¦¥ó¤ÎÅÂÆ²ÇîÊª´Û¤Ë¸Ä¿Í¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤¤¤º¤ìÁ´¤Æ´óÂ£¤¹¤ë°Õ¸þ¤À¤È14Æü¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶ÉESPN¡ÊÅÅ»ÒÈÇ¡Ë¤¬ÅÁ¤¨¤¿¡£ÇîÊª´Û¤Î¥¸¥§¥Õ¡¦¥¢¥¤¥É¥ë¥½¥ó¸µ´ÛÄ¹¤¬¥Ý¥Ã¥É¥­