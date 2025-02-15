ETC¤Î¡ÖµÙÆü³ä°ú¡×¤Ï¡¢ÅÚÆü¤ä½ËÆü¤Ë¹âÂ®Æ»Ï©¤ò¤ªÆÀ¤ËÍøÍÑ¤Ç¤­¤ëÊØÍø¤ÊÀ©ÅÙ¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¡ÖÅÚÆü¤Ê¤é¤¤¤Ä¤Ç¤â³ä°ú¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤ë¡×¤È»×¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤é¡¢¼Â¤ÏÂÐ¾Ý³°¤À¤Ã¤¿¡Ä¡ª ¤È¤¤¤¦¥±ー¥¹¤â¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£ ¼ÂºÝ¡¢ÅÔ»ÔÉô¤Î°ìÉô¶è´Ö¤ÏÂÐ¾Ý³°¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¦¥£ー¥¯¤ä¤ªËß¤Ê¤É¤Ï³ä°ú¤¬Å¬ÍÑ¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢ÃÎ¤é¤Ê¤¤¤ÈÂ»¤ò¤¹¤ë¥ëー¥ë¤¬¤¤¤¯¤Ä¤«¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ ¤½¤³¤ÇËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢µÙÆü³ä°ú¤¬Å¬