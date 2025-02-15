µÜºê¸©¤Ï¡¢»ùÆ¸À¸ÅÌ¤Î¶ì¼êÊ¬Ìî¹îÉþ¤ËÌòÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤ò»È¤Ã¤¿³Ø½¬¶µºà¤ò¸©ÆâÁ´¤Æ¤Î¸øÎ©¾®Ãæ³Ø¹»¤ÇÆ³Æþ¤¹¤ë¡£ÅÔÆ»ÉÜ¸©¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤ÎAI¶µºàÆ³Æþ¤ÏÄÁ¤·¤¤¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÎÅÀ·ë²Ì¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿¼«Æ°Ê¬ÀÏµ¡Ç½¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¼«È¯Åª¤Ë³Ø½¬¤¹¤ëÎÏ¤Î¸þ¾å¤ä¶µ°÷¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤È´üÂÔ¡£2025Ç¯ÅÙÅö½éÍ½»»°Æ¤Ë´ØÏ¢·ÐÈñÌó3100Ëü±ß¤ò·×¾å¤·¤¿¡£¸©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÂÐ¾Ý¤Ï²ÊÌÜ¿ô¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¡¢ÆâÍÆ¤¬Æñ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ³ØÎÏº¹¤¬À¸¤¸¤ä¤¹¤¤¾®³Ø5