2022Ç¯¤Î¥É¥é¥Õ¥È3°Ì¤Ç¡ÈµÕÍ¢Æþ¡É¤ÇÆüËÜ¥Ï¥à¤ËÆþÃÄºòÇ¯¡¢ÆüËÜ¥Ï¥à¤Ë¤Æ¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î¥Õ¥í¥ó¥ÈÆþ¤ê¤·¤¿²ÃÆ£¹ë¾­»á¤¬¡¢ÁáÂ®¸½ÃÏ¤Ç»Å»ö¤ò»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥ì¥Ý¡¼¥¿¡¼¤Î¥Ø¥¤¥¼¥ë¡¦¥á¥¤¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤Ë¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤ë²ÃÆ£¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£ÊÆ¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ï¡Ö¥ª¡¼¥Þ¥¤¥´¥Ã¥É¡£»ä¤Î¥­¥ó¥°¤¬Ìá¤Ã¤Æ¤­¤¿¡×¤È´¿´î¤·¤Æ¤¤¤ë¡£²ÃÆ£»á¤Ï2013Ç¯¤ÎÊÆ¥É¥é¥Õ¥È2½äÌÜ¤Ç¥ä¥ó¥­¡¼¥¹¤ËÆþÃÄ¡£2022Ç¯