É×¤«¤é¼õ¤±¤ëÎ¢ÀÚ¤ê¤ÏÀº¿ÀÅª¤ÊÂÇ·â¤¬Âç¤­¤¯¡¢¤½¤ÎÄË¤ß¤Ï°ìÀ¸¤Î½ý¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¡£º£²ó¤Ï¡¢É×¤ÎÎ¢ÀÚ¤ê¤ò¾è¤ê±Û¤¨¤ëÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ú¿´¤ÎÊ¿²º¤ò¼è¤êÌá¤¹¡ÛÉâµ¤¤È¤¤¤¦¸½¼Â¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¤È¡¢Èá¤·¤ß¤äÅÜ¤ê¤¬Í¯¤­¾å¤¬¤ê¡¢¿´¤¬Íð¤ì¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤Þ¤º¤ÏÍî¤ÁÃå¤­¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¸½¾õ¤òÎäÀÅ¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£¿´¤Î½ý¤òÌþ¤ä¤¹¤¿¤á¤Ë¡¢¥«¥¦¥ó¥»¥ê¥ó¥°¤Ê¤ÉÀìÌç²È¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤òµá¤á¤ë¤³¤È¤â°ì¤Ä¤Î¼êÃÊ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ú¼«¸Ê²ÁÃÍ¤ÎºÆ³Î