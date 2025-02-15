¡Öµð¿Í½Õµ¨¥­¥ã¥ó¥×¡×¡Ê£±£µÆü¡¢ÆáÇÆ¡Ëµð¿Í¤¬²­Æì¥­¥ã¥ó¥×³«»ÏÁ°¤Ë¡¢°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¤é¼óÇ¾¿Ø¡¢³ÚÅ·¤òºòµ¨¸Â¤ê¤ÇÂàÃÄ¤·¿·²ÃÆþ¤·¤¿ÅÄÃæ¾­ÂçÅê¼ê¤äºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¤éÁª¼ê¤¬ÆáÇÆ»ÔÆâ¤Î²­µÜ¡Ê¤ª¤­¤Î¤°¤¦¡Ë¤ò»²ÇÒ¤·¤¿¡£»²ÇÒ¤ÇËèÇ¯¹±Îã¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï»â»ÒÉñ¤Ë¤«¤Þ¤ì¤ëÅÁÅý·Ý¡£°¤Éô´ÆÆÄ¤¬¤«¤Þ¤ì¤ë¤È¡¢Áª¼ê¤¬Ã¯¤Ë¤Ê¤ë¤«ÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ëÃæ¡¢´üÂÔ¤Î¼ã¼ê¡¦ÀõÌîæÆ¸ã³°Ìî¼ê¤¬¤«¤Þ¤ì¤¿¡£ÆüËÜ¤ÎÅÁÅýÊ¸²½¤òÂÎ¸³¤·¡¢¥·¡¼¥º¥ó¤ÎÌµ»ö¤òµ§¤Ã¤¿¡£ºò