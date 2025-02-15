¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/15¡ÛÍò¤ÎÆóµÜÏÂÌé¤¬¡¢14ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×¡ÊËè½µ¶âÍË¤è¤ë7»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£»×¤¤½Ð¤¬1ÈÖ¤¢¤ëÀèÇÚ¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆóµÜÏÂÌé¡Ö»×¤¤½Ð¤¬1ÈÖ¤¢¤ë¡×ÀèÇÚ¢¡Æ²ËÜ¸÷°ì¡¢¥¸¥å¥Ë¥¢»þÂå¤ÎÆóµÜÏÂÌé¤Ï¡ÖÁ´¤¯Ç§¼±¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢KinKi Kids¡ÊDOMOTO¡Ë¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¤¬¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÆóµÜ¤«¤é¡Ö»×¤¤½Ð¤¬1ÈÖ¤¢¤ë¡×ÀèÇÚ¤À¤È¸À¤ï¤ì¤¿Æ²ËÜ¤Ï¡¢ÆóµÜ¤Î¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü·Ï¡Ö¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç