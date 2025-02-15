¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/15¡Ûtimelesz¡Ê¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¡Ë¤Ë¤è¤ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼Êç½¸¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ötimelesz project -AUDITION-¡×¡Ê¥¿¥¤¥×¥í¡Ë¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É18¤¬2·î15Æü¤ËNetflix¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·èÄê¡£Ê»¤»¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¥«¥é¡¼¤âÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ûtimelesz¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î8¿Í½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¢¡timelesz¡Ö¥¿¥¤¥×¥í¡×ºÇ½ª·ë²ÌÈ¯É½¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï»ûÀ¾Âó¿Í¡¢¸¶²Å¹§¡¢¶¶ËÜ¾­À¸¡¢ÃöËó¼þÅÎ¡¢¼ÄÄÍÂçµ±¡£