¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/15¡Ûtimelesz¡Ê¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¡Ë¤Ë¤è¤ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼Êç½¸¤Î¤¿¤á¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡Ötimelesz project -AUDITION-¡×¡Ê¥¿¥¤¥×¥í¡Ë¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É18¤¬2·î15Æü¤ËNetflix¤Ë¤ÆÆÈÀêÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬·èÄê¡£¿·¶Ê¡ÖRock this Party¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢¥³¥ó¥Ô¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖHello¡ªWe¡Çre timelesz¡×¤ò¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡Ûtimelesz¡¢¿·¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤Î8¿Í½¸¹ç¥·¥ç¥Ã¥È¢¡¿·À¸timelesz¡¢Sexy Zone