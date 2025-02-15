¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/15¡ÛONE N¡Ç ONLY¤Î»³²¼±Ê¶ê¤¬2·î15Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿±Ç²è¡ØBATTLE KING!! Map of The Mind -½øÁÕ-¡Ù¤Î¸ø³«µ­Ç°ÉñÂæ°§»¢¤Ë½ÐÀÊ¡£Æ±ºî¤ò´Õ¾Þ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤òÁ°¤Ë¡¢¸½ºß¤Î¿´¶­¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛEBiDAN¡È¥ê¥¢¥ë·»Äï¡É¤¬±Ç²è¶¦±é¢¡»³²¼±Ê¶ê¡¢ONE N¡Ç ONLY¼ç±é±Ç²è¸ø³«¤Ë´î¤Ó¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢ONE N¡Ç ONLY¤«¤é»³²¼¡¢¹âÈøñ¥ÅÍ¡¢ÁðÀîÄ¾Ìï¡¢¾åÂ¼¸¬¿®¡¢´ØÅ¯ÂÁ¡¢ÂôÂ¼Îè¡¢BUDDiiS¤«¤é¾®Àî»Ëµ­¡¢¹âÈøÉöÌï¡¢ÌîÀ¥Í¦ÇÏ¡¢ÂçÄÐÂó