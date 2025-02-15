¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/02/15¡ÛKinKi Kids¡ÊDOMOTO¡Ë¤ÎÆ²ËÜ¸÷°ì¤¬¡¢14ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¡Ö¥Ë¥Î¤µ¤ó¡×¡ÊËè½µ¶âÍË¤è¤ë7»þ¡Á¡Ë¤Ë½Ð±é¡£timelesz¡Ê¥¿¥¤¥à¥ì¥¹¡Ë¤ÎµÆÃÓÉ÷Ëá¤È¤Î´Ø·¸À­¤¬ÌÀ¤«¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ²ËÜ¸÷°ì¤ÎÃÃ¤¨¾å¤²¤é¤ì¤¿Æó¤ÎÏÓ¢¡Æ²ËÜ¸÷°ì¡¢µÆÃÓÉ÷Ëá¤Î¥á¡¼¥ë¤Ï¡Ö·ø¤¤¡£¥«¥Ã¥Á¥«¥Á¡×Æ²ËÜ¤ÏµÆÃÓ¤È¥á¡¼¥ë¤Ç¤Î¤ä¤ê¼è¤ê¤¬¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¡ÖÉ÷Ëá¤Ï¤Í¡¢¥á¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¤È·ø¤¤¡£¥«¥Ã¥Á¥«¥Á¡£²¿¡©¤¢¤ÎÆâÍÆ¡×¤ÈÉÔËþ¤òÅÇÏª¡£