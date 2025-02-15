¡Ö¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¡×¤Î¾å¸Â³Û°ú¤­¾å¤²¤ò¤á¤°¤ê¡¢À¯ÉÜ¤¬Åö½é¤ÎÊý¿Ë¤ò°ìÉô½¤Àµ¤¹¤ëÊý¿Ë¤ò¤¬¤ó´µ¼Ô¤ÎÃÄÂÎ¤ËÅÁ¤¨¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤ÎÌîÅÄÂåÉ½¤Ï15Æü¡¢µÜ¾ë¸©Âçºê»Ô¤Çµ­¼ÔÃÄ¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö½¤Àµ°ÆÅª¤Ê¤â¤Î¤ò¾®½Ð¤·¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤­¤Æ¡¢´µ¼ÔÃÄÂÎ¤Ïº¤ÏÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º¤¤é¤»¤ë¤³¤È¤ò¤¹¤ë¤Ê¡×¤ÈÈãÈ½¤·¡¢°ú¤­¾å¤²¤ÎÅà·ë¤òµá¤á¤¿¡£¹â³ÛÎÅÍÜÈñÀ©ÅÙ¤Ï¡¢£±¥«·î¤¢¤¿¤ê¤Î°åÎÅÈñ¤Î¼«¸ÊÉéÃ´¤Ë¾å¸Â¤òÀß¤±¤ë»ÅÁÈ¤ß¤Ç¡¢À¯ÉÜ¤Ï8·î¤«¤é¾å¸Â³Û¤ò°ú¤­¾å¤²¤ëÊý¿Ë¤ò