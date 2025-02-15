¡þÎý½¬»î¹çºå¿À¡½³ÚÅ·¡Ê2025Ç¯2·î15Æüµ¹ÌîºÂ¡ËÆ£Àîºå¿À½é¤ÎÂÐ³°»î¹ç¤Ç¥Á¡¼¥à½éËÜÎÝÂÇ¤òÌÚÏ²¤¬Êü¤Ã¤¿¡£2²ó¤ÎÀèÆ¬ÂÇ¼Ô¤È¤·¤ÆÆâ¤ÈÂÐÀï¤·¡¢¹â¤á¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤ò¤·¤Ã¤«¤ê¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¥Á¡¼¥à1¹æËÜÎÝÂÇ¡£ÌÚÏ²¤«¤é¤â¾Ð´é¤¬Èô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÆ±¤¸¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë»Õ»ö¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥ê¸ÞÎØ½÷»Ò¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Î¶ÀÍ¥æÆ¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç´ÑÀï¡£¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤â¡ÈÌÚÏ²¿ä¤·¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¶À¤ÎÁ°¤Ç¥­¥ã¥ó¥×¤Î