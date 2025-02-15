[2.15 J3第1節](正田スタ)※14:00開始主審:堀善仁<出場メンバー>[ザスパ群馬]先発GK 13 近藤壱成DF 2 田頭亮太DF 3 大畑隆也DF 22 高橋勇利也MF 6 米原秀亮MF 7 西村恭史MF 8 山内陸MF 17 山中惇希MF 20 下川太陽MF 27 藤村怜FW 32 河田篤秀控えGK 1 石井僚DF 30 小柳達司MF 11 加々美登生MF 35 玉城大志MF 36 安達秀都FW 9 青木翔大FW 10 高澤優也FW 18 田中翔太FW 38 小西宏登監督沖田優[FC琉球]先発GK 16 佐藤久弥DF 3 菊