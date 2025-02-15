[2.15 J1Âè1Àá](Æü»º¥¹)¢¨14:00³«»Ï¼ç¿³:Ê¡Åç¹§°ìÏº<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[²£ÉÍF¡¦¥Þ¥ê¥Î¥¹]ÀèÈ¯GK 19 ËÑ°ì·½DF 2 ±Ê¸Í¾¡ÌéDF 13 ¥¸¥§¥¤¥½¥ó¡¦¥­¥Ë¥ç¡¼¥Í¥¹DF 17 °æ¾å·òÂÀDF 27 ¾¾¸¶·òDF 39 ÅÏî´ÂÙ´ðMF 6 ÅÏÊÕâ«ÂÀMF 14 ¿¢ÃæÄ«ÆüMF 45 ¥¸¥ã¥ó¡¦¥¯¥ë¡¼¥ÉFW 10 ¥¢¥ó¥Ç¥ë¥½¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹FW 11 ¥ä¥ó¡¦¥Þ¥Æ¥¦¥¹¹µ¤¨GK 21 ÈÓÁÒÂç¼ùDF 15 ¥µ¥ó¥Ç¥£¡¦¥¦¥©¥ë¥·¥åMF 20 Å·Ìî½ãMF 25 ÎëÌÚÅß°ìMF 28 »³º¬Î¦MF 34 ÌÚÂ¼ÂîÅÍMF 41 ¾¾Â¼¹¸½õFW 9 ±óÌîÂç