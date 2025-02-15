[2.15 J1Âè1Àá](¥Ë¥Ã¥Ñ¥Ä)¢¨14:00³«»Ï¼ç¿³:¾åÂ¼ÆÆ»Ë<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[²£ÉÍFC]ÀèÈ¯GK 21 »ÔÀîÚöµ­DF 2 ¥ó¥É¥«¡¦¥Ü¥Ë¥Õ¥§¥¤¥¹DF 5 Ê¡¿¹¹¸ÅÍDF 30 »³ºê¹À²ðMF 3 ÎëÌÚ½àÌïMF 6 ¶ð°æÁ±À®MF 7 ÎëÌÚÉðÂ¢MF 8 »³º¬±Ê±óMF 10 ¥¸¥ç¥¢¥ó¡¦¥Ñ¥¦¥íMF 34 ¾®ÁÒÍÛÂÀFW 9 Ý¯Àî¥½¥í¥â¥ó¹µ¤¨GK 1 ¥Õ¥§¥ê¥Ú¡¦¥á¥®¥ª¥é¡¼¥íDF 16 °ËÆ£Ëê¿ÍDF 48 ¿·ÊÝ³¤ÎëMF 4 ¥æ¡¼¥ê¡¦¥é¥éMF 17 ¿·°æ¿ð´õMF 20 Â¼ÅÄÆ©ÇÏMF 23 ¥ß¥·¥§¥ë¡¦¥ê¥ÞFW 13 ¾®Àî·Ä¼£Ï¯FW 15 °Ë