[2.15 J2Âè1Àá](¥Ï¥ï¥¹¥¿)¢¨14:00³«»Ï¼ç¿³:ÅÄÃæÎè¶©<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[¤¤¤ï¤­FC]ÀèÈ¯GK 1 ÁáºäÍ¦´õDF 2 ÀÐÅÄÐÒ»ñDF 3 ±óÆ£Î¿DF 32 ¸Þ½½ÍòÀ»¸ÊMF 4 Æ²É¡µ¯ÚöMF 15 ²ÃÀ¥Ä¾µ±MF 19 ÂçÀ¾Íª²ðMF 24 »³²¼Í¥¿ÍMF 25 ±­ÌÚ°êºÈFW 10 Ã«Â¼³¤ÆáFW 38 ·§ÅÄÄ¾µª¹µ¤¨GK 21 ¾¾ËÜÖÅÂÁDF 22 À¸¶ð¿ÎMF 8 ¼ÆÅÄÁÔ²ðMF 34 µ×±ÊÎÜ²»FW 11 ¥Ö¥ï¥Ë¥«·¼ÂÀFW 13 Â¼¾åÍÛÅÍFW 16 ²ÃÆ£ÂçÚð´ÆÆÄÅÄÂ¼Íº»°[¥¸¥§¥Õ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉÀéÍÕ]ÀèÈ¯GK 23 ÎëÌÚÌºÂçDF 2 ¹â¶¶°í