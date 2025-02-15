[2.15 J2Âè1Àá](NACK)¢¨14:00³«»Ï¼ç¿³:À¶¿åÍ¦¿Í<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>[RBÂçµÜ¥¢¥ë¥Ç¥£¡¼¥¸¥ã]ÀèÈ¯GK 1 ³Þ¸¶¹·»ËDF 20 ²¼¸ýÃÕÍÕDF 26 ßÀÅÄ¿åµ±DF 55 ¥¬¥Ö¥ê¥¨¥¦MF 7 ¾®Åç´´ÉÒMF 10 Ë­ÀîÍºÂÀMF 14 ÀôÉ¢Ü¿MF 22 ÌÐÌÚÎÏÌéMF 23 ¿ùËÜ·òÍ¦MF 30 ¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥ë¡¦¥·¥ë¥ÐFW 9 ¥Õ¥¡¥Ó¥¢¥ó¡¦¥´¥ó¥¶¥ì¥¹¹µ¤¨GK 21 ²ÃÆ£Í­µ±DF 5 ±º¾å¿Îµ³DF 34 Â¼¾åÍÛ²ðDF 37 ´Ø¸ý³®¿´MF 6 ÀÐÀî½Óµ±MF 15 Ãæ»³¹·ÂçMF 41 Ã«ÆâÅÄÅ¯Ê¿FW 29 ¥«¥×¥ê¡¼¥ËFW 42 Æ£°æ°ì»Ö