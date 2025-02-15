±Ñ²¦¼¼¤Î¥¦¥£¥ê¥¢¥à¹ÄÂÀ»Ò¡Ê42¡Ë¤È¥­¥ã¥µ¥ê¥ó¹ÄÂÀ»ÒÈÞ¡Ê43¡Ë¤¬14Æü¡¢¤Û¤ª¤Ë¥­¥¹¤ò¤¹¤ë¥í¥Þ¥ó¥Á¥Ã¥¯¤Ê¼Ì¿¿¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¸ø³«¤·¤Æ¥Ð¥ì¥ó¥¿¥¤¥ó¤ò½Ë¤Ã¤¿¡£¶¦¤Ë¥é¥¤¥È¥Ö¥ë¡¼¤ÎÁõ¤¤¤Î2¿Í¤¬¡¢¿¹ÎÓ¤òÇØ·Ê¤Ë¼ê¤ò¤Ä¤Ê¤¤¤Ç¥Ö¥é¥ó¥±¥Ã¥È¤Î¾å¤ËºÂ¤ê¡¢¹ÄÂÀ»Ò¤¬¾Ð´é¤Î¥­¥ã¥µ¥ê¥ó¹ÄÂÀ»ÒÈÞ¤Î¤Û¤ª¤Ë¥­¥¹¤ò¤¹¤ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê¼Ì¿¿¤Ë¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤Î¤ß¤òÅº¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯3·î¤Ë¤¬¤ó¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¥­¥ã¥µ¥ê¥ó¹ÄÂÀ»ÒÈÞ¤¬