²Î¼ê¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¸¦¥Ê¥ª¥³¡Ê71¡Ë¤¬¡¢¼«Âð¤¬ÄäÅÅ¤Ë¤Ê¤ê¡¢3¿ÍÁÈ¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡ÖMrs. GREEN APPLE¡×¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¡¦Âç¿¹¸µµ®¡Ê28¡Ë¤«¤é¤â¤é¤Ã¤¿¤Ï¤ó¤Æ¤ó¤Ç²¹¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£¡Ú±ÇÁü¡Û¥ß¥»¥¹Âç¿¹¤¬Â£¤Ã¤¿¤Ï¤ó¤Æ¤ó¡õ6ºÐÇ¯²¼É×¤Î´é½Ð¤·¥·¥ç¥Ã¥È¸¦¤Ï1·î16Æü¤Ë¹¹¿·¤·¤¿Instagram¤Ç¡Ö¥Þ¥Ö¥À¥Á¤«¤é¤Ï¤ó¤Æ¤ó¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È ´¨¤¤Æü¤â¤³¤ì¤òÃå¤Æ¤ì¤ÐÂç¾æÉ× ¤¢¤Ã¤¿¤«¡¼¤¤ ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢½êÂ°»öÌ³½ê¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤ë6ºÐÇ¯²¼¤ÎÉ×¡¦Ìî