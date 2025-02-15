相手はリーグ連覇中の昨季王者だ。浦和レッズは２月15日、J１開幕戦でヴィッセル神戸と敵地で対戦する。試合に先立ち、スターティングメンバーが発表された。GK １ 西川周作DF 14 関根貴大DF ３ ダニーロ・ボザDF ５ マリウス・ホイブラーテンDF 26 荻原拓也MF 13 渡邊凌磨MF 25 安居海渡MF 77 金子拓郎MF ６ 松本泰志MF ８ マテウス・サヴィオFW 12 チアゴ・サンタナ控えメンバー）GK 16 牲川歩見DF 35 井上黎生人DF ４ 石原