◆練習試合ＤｅＮＡ―中日（１５日・宜野湾）ＤｅＮＡは中日と練習試合を行う。先発は伊勢。スターティングメンバーは以下の通り★ＤｅＮＡ１（右）度会２（捕）山本３（左）筒香４（三）井上５（指）佐野６（中）蝦名７（二）西巻８（一）京田９（遊）森敬Ｐ伊勢★中日１（遊）土田２（右）上林３（指）鵜飼４（一）石川昂５（左）ボスラー６（三）津田７（中）樋口８（捕）石伊９（二）辻本Ｐ三浦