「Lemino®」において独占配信中の恋愛リアリティ番組「Be my K-guide」より、MCのイ・ホンギ(FTISLAND)、パネラーの高田健太、LIGHTSUMのヒナとユジョン、YUKA-CHANNELからのコメント映像が到着した。旅行×恋愛リアリティ「Be my K-guide」特別映像「Be my K-guide」は、韓国にやってきた魅力的な日本人女性4名と韓国人男性の観光ガイド4名が出会い、韓国の話題のスポットをまわる3泊4日の旅行を通じて、国際ロマンスを描