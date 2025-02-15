2019年4月14日、皐月賞（G1）サートゥルナーリア（左）が優勝写真／中原義史/アフロ（堀井 六郎：昭和歌謡研究家）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]p.p1 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px 'Helvetica Neue'}p.p2 {margin: 0.0px 0.0px 0.0px 0.0px; font: 13.0px 'Hiragino Sans'}稀代のスピード王・ロードカナロアの偉業この原稿は2月2日の東京競馬場メインレース「根岸ステークス（G3、ダートコース