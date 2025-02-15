楽天グループは、日本語大規模言語モデル「Rakuten AI 2.0」と楽天初の小規模言語モデル「Rakuten AI 2.0 mini」の提供を開始した。また、両モデルそれぞれのインストラクションチューニング済モデルも提供する。 「Rakuten AI 2.0」基盤モデルのファインチューニングでは、SimPOを活用してアライメントの最適化を行った。これまでのRLHFやDPOと比較して、シンプル、安定的、効率的で、人間の嗜好に合