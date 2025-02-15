人気インフルエンサーのゆりにゃ（25）が13日、Instagramのストーリーズを更新。180度開脚した柔軟体操中の動画を公開した。【映像】約18kg減量ビフォアフ＆ゆりにゃのスタイル際立つ水着姿身長162cm、体重41kg、9歳児ほどのサイズだというウエスト50.7cmの“異次元のスタイル”が注目されているゆりにゃ。2022年7月4日に更新したXでは、「57kg→39.5kg -17.5kg ゆりか、元々劣等感の塊で自分に自信がなかった。常に容貌をジ