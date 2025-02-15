＜CD Chart Focus＞ 参考：https://www.oricon.co.jp/rank/ja/w/2025-02-17/ 2月17日付（2月11日発表）のオリコン週間アルバムランキングによると、NiziUの『AWAKE』が売上推定枚数187,276枚で1位を記録。その後、FANTASTICS『Dimensional Bridge』が66,169枚で2位、GENIC『if』が25,103枚で3位と続いた。 （関連：【動画あり】NiziU『AWAKE』収録曲はどんな曲？） 今回取り上げるのは、NiziUの1stミニアルバム『AWAKE』。