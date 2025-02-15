◆第１１８回京都記念・Ｇ２（２月１６日、京都・芝２２００メートル）＝２月１５日、栗東トレセンプラダリア（牡６歳、栗東・池添学厩舎、父ディープインパクト）は坂路を６６秒０―１５秒６。体を大きく使ったフットワークで駆け上がった。「柔らかい動きで良かったと思います」と池添調教師も仕上がりに満足そうな表情を浮かべた。レース連覇、重賞４勝目へ７枠９番からスタート。「極端に内ではないのはいい。スタートがあ