歌手でタレント、女優のはいだしょうこが１５日、俳優の松下奈緒がＭＣを務めるテレビ朝日系旅情報番組「朝だ！生です旅サラダ」（大阪・ＡＢＣテレビ制作、土曜・午前８時）に生出演した。はいだは「ゲストの旅」で神奈川・鎌倉などを旅した。ＶＴＲへ入る前にスタジオで「鎌倉で気になるところに行ってきました」とはいだが明かすと松下は「あれも行ったのかな？見ざる…お猿さんのところも」と聞いた。明らかに日光東照