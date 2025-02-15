ドジャースのアンドルー・フリードマン編成本部長（48）が米アリゾナ州グレンデールでのバッテリー組キャンプ3日目となった14日（日本時間15日）、練習前にメディアに対応。開幕当初は先発6人制ローテーションを採用しない見通しを明かした。今季は右肘手術から復帰を目指す大谷翔平に加え、日本でフルシーズン戦った経験のない佐々木朗希も加入。昨季はエース右腕グラスノーやストーン、カーショーに加え、山本由伸も右肩腱板