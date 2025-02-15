【Kramer JK2000】（大阪市助六57歳）先日投稿させていただきました助六です。前回は私の愛機を掲載していただきありがとうございました。今回はギターの裏側の写真を紹介致します。このギターは2024年の夏ぐらいに購入しました。以前から探していたのですが状態が良ければ中古でも高く(20万以上の時も！)なかなか手が出ず諦めていたのですが丁度そこそこの状態の物が出たので思い切って購入しました。(6万ほどで購入)このKram