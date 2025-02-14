この記事ではX(旧Twitter)でバズった投稿を紹介します。今回紹介するのはサメ美𓆉(@asagamatakuru__)さんが投稿したあるエピソードです。突然ですが、「時計持っている？」と聞かれたら、何と答えますか？「持っているよ」と答える人、時間を答える人などさまざまだと思います。今回は、こうした探し物のやり取りでハッとさせられるエピソードです。 なぜ必要なのかを聞く娘に感動 相手が聞いてきたことの真