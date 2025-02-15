［U-20アジア杯］日本 ３−０ タイ／２月14日／Shenzhen Youth Football Training Base Pitch１２月14日に迎えたU-20アジアカップの初戦。４チームで争うグループステージで２位以内に入り、ノックアウトステージで準々決勝を突破すれば、今年９月開幕のU-20ワールドカップの出場権が掴めるなかで、U-20日本代表はU-20タイ代表と対戦した。序盤から試合を優位に進め、14分にCKの流れからMF石井久継（湘南）が先制点を奪い、33