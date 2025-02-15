●ゴジュウジャーへの変身遊びをレビュー 2025年2月16日からテレビ朝日系全国ネットで放送される新番組『ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー』は、1975年4月に放送開始した『秘密戦隊ゴレンジャー』を元祖とする「スーパー戦隊シリーズ」50周年を記念した作品と銘打たれ、大人から子どもまで、幅広い年代からの期待を集めている。スーパー戦隊シリーズでは、数々の新機軸を盛り込んで新たなスタートを切った第3作『バトルフィーバーＪ