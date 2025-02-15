いよいよ2月15日に明治安田J1リーグの開幕戦を迎えるアルビレックス新潟。今回は、今季のJリーグのポイント、そして背番号が変わり心機一転、飛躍を誓う3人の選手へのインタビューをお伝えする。 ■例年より1週早い開幕 2月5日から開幕戦前日の14日まで3次キャンプ地の高知県で最終調整を行っているアルビ。樹森新監督のもと、ボールを奪いに行く守備、攻守の切り替えの速さ、ゴール前での仕掛