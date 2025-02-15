女子プロレスの「マリーゴールド」は１５日までに「ＭＡＲＩＧＯＬＤＮｅｗＹｅａｒｓＧｏｌｄｅｎＧａｒｄｅｎ２０２５」（２０日、後楽園ホール）の全対戦カードを発表した。ユナイテッドナショナル王者の桜井麻衣はちゃんよたと２度目の防衛戦。両者は１３日に都内で行われた会見に出席した。桜井は「この試合を特別な試合にしたい」と決意表明すると、ちゃんよたは、持参した紙袋から今月１９日に発売する自著