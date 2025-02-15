「BCNランキング」2025年2月3日〜9日の日次集計データによると、ミラーレス一眼の実売台数ランキングは以下の通りとなった。1位Z 30 ダブルズームキットZ30WZ（ニコン）2位EOS R10・RF-S18-150 IS STM レンズキットEOSR10-18150ISSTMLK（キヤノン）3位VLOGCAM ZV-E10 II ダブルズームレンズキット ブラックZV-E10M2X(B)（ソニー）4位VLOGCAM ZV-E10 パワーズームレンズキット ブラックZV-E10L(B)（ソニー）5位α6700