元巨人監督の高橋由伸氏が、「伝統の一戦」の場外バトルに挑むことが決まった。読売新聞社主催のスペシャル対談が４月１９日に大阪・堺市の「国際障害者交流センター（ビッグ・アイ）」で開催予定。阪神やロッテで活躍した鳥谷敬さんと、現役時代の秘話や記憶に残るプレー、チームを率いる監督や主将としての経験談や苦悩を語り合う。野球解説者としても活躍する２人は、すでにプロ野球のキャンプ地を巡るなどして戦力分析の真