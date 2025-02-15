ローマ教皇庁の公式メディアは14日、ローマ・カトリック教会のフランシスコ教皇（88）が、気管支炎の治療のため、入院したと発表しました。【映像】演説中に咳き込むローマ教皇の様子ローマ教皇庁の公式メディアは14日、気管支炎の検査と治療のため、ローマ・カトリック教会のフランシスコ教皇が14日にローマ市内の病院に入院したと発表しました。「司祭に読み続けてもらいます。私は気管支炎のため、まだ（読むことが）できな