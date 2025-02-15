新幹線で大きな荷物を持ち込むためには、事前予約が必要だといわれています。予約が必要となると、追加料金がかかるのか気になるところです。 そこで本記事では、新幹線に大きな荷物を持ち込む際の予約方法や追加料金の有無、荷物を小さくするための工夫などを紹介します。 新幹線への大きな荷物の持ち込みは専用座席の予約が必要 新幹線に大きな荷物を持ち込む場合には、専用座席の予約が必要だといわれています。