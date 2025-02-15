来週の主な予定日本消費者物価にタカ派の高田日銀委員豪中銀4年ぶりに利下げへFOMC議事録 ・日本消費者物価指数食料品価格高騰により4%台に上昇か、植田日銀総裁「食品値上がり生活に強いマイナス」 ・タカ派の高田日銀審議委員前回9月「当面は金融市場の動向を注視」思いのほか慎重発言で一時円売り ・豪中銀政策金利コアインフレ鈍化受け4年ぶり利下げへ、世界的金融緩和の波にようやく乗れるか ・FOMC議事録