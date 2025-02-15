― ダウは165ドル安と反落、小売売上高の減少で消費減速を警戒、一方ナスダックは2万台回復 ― ＮＹダウ 44546.08 ( -165.35 ) Ｓ＆Ｐ500 6114.63 ( -0.44 ) ＮＡＳＤＡＱ 20026.77 ( +81.13 ) 米10年債利回り4.476 ( -0.046 ) ＮＹ(WTI)原油 70.74 ( -0.55 ) ＮＹ金 2900.7 ( -44.7 ) ＶＩＸ指数14.77 ( -0.33 ) シカゴ日経225先物 (円建て)39100 ( -10 )